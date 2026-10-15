Азербайджанский тяжелоатлет завоевал три медали на первенстве Европы
Азербайджанский тяжелоатлет Фуад Гасанов завоевал две серебряные и одну бронзовую медали на первенстве Европы среди молодежи и спортсменов до 23 лет, проходящем в албанском городе Дуррес.
Как сообщили Report в Федерации тяжелой атлетики Азербайджана, спортсмен, выступающий в весовой категории до 70 кг, занял второе место в рывке, подняв штангу весом 134 кг.
В толчке он поднял 162 кг и стал третьим.
Таким образом, набрав в сумме двоеборья 296 кг, азербайджанский тяжелоатлет завоевал серебряную медаль первенства Европы.
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