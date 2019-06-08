Снят с должности глава ПО «Azəriqaz», назначены новые советники президента SOCAR – Список всех кадровых изменений

Распоряжением президента Государственной нефтяной компании (SOCAR) Ровнага Абдуллаева проведен ряд кадровых изменений.

Как сообщил 1news.az заместитель начальника отдела по связям с общественностью и мероприятиям Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Ибрагим Ахмедов, в частности в производственном объединении «Azəriqaz» произошла смена руководства.

Генеральный директор «Azəriqaz» Акбер Гаджиев снят с занимаемой должности, на эту должность назначен Руслан Алиев, ранее занимавший пост заместителя гендиректора ПО «Azəriqaz».

Акбер Гаджиев и Руслан Алиев

В свою очередь, А.Гаджиев назначен начальником Управления экспорта газа.

Начальник Управления экспорта газа Гарамяли Абдуллаев снят с занимаемой должности и назначен главой треста «Neftqaztikinti».

Заместитель директора нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева - Физули Тагиев -назначен начальником Управления безопасности.

Миркязим Абасов и Рашад Алиев назначены советниками президента SOCAR.

Тимур Рзаев, Г.Р.