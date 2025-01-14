Выход Армении из ЕАЭС вызывает опасения у бизнес-сообщества: Ударит по экономике

Представители армянского бизнес-сообщества в РФ обеспокоены обсуждениями возможного выхода Армении из Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Об этом заявил президент Ассоциации армянских предпринимателей и Группы компании «Ташир» Самвел Карапетян, комментируя вопросы вокруг Армении и ЕАЭС, передает news.am.

«В условиях глобальных экономических и геополитических вызовов, членство Армении в ЕАЭС критически важно для стабильности экономики страны, где почти половина внешнеторгового оборота приходится на страны союза», — отметил он.

Карапетян также добавил, что, несмотря на «привлекательность» Евросоюза, участие в ЕАЭС не только способствует экономическому росту, но и обеспечивает важный уровень безопасности, что крайне важно в нынешней неопределенной международной обстановке.

Отвечая на вопрос о последствиях возможного разрыва с ЕАЭС, Карапетян отметил негативные последствия: введение таможенных пошлин может осложнить экспорт в страны ЕАЭС, включая Россию, снизив конкурентоспособность товаров. Это ударит и по инвестиционному климату, учитывая, что РФ является главным инвестором в Армению.

Карапетян также упомянул и о важности рынка труда. Армянские граждане, работающие в странах ЕАЭС, пользуются льготными условиями, и выход из союза усложнит ситуацию для рабочей силы в России, что может привести к снижению денежных переводов в Армению.

Особое внимание Карапетян уделил вопросу энергетической безопасности Армении. В сегодняшней мировой экономике энергоресурсы играют ключевую роль в обеспечении устойчивого развития и стабильности. Для Армении, пережившей энергетический кризис в 1990-х, этот вопрос особо актуален. Членство в ЕАЭС обеспечивает более выгодные условия поставок энергоносителей из России, что критично для армянской экономики. Карапетян выразил надежду, что армянские власти осознают возможные последствия шагов, которые могут вновь привести страну к кризису.

«Сегодня крайне важно сосредоточиться на вопросах безопасности страны, в том числе за счет экономической стабильности и повышения конкурентоспособности, а не ставить политические амбиции выше экономических интересов. Примеры последствий такого подхода мы можем наблюдать в ситуации в Грузии, где политические решения негативно сказались на стабильности страны», — подчеркнул он.