 Выход Армении из ЕАЭС вызывает опасения у бизнес-сообщества: Ударит по экономике | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Армения

Выход Армении из ЕАЭС вызывает опасения у бизнес-сообщества: Ударит по экономике

First News Media13:30 - Сегодня
Выход Армении из ЕАЭС вызывает опасения у бизнес-сообщества: Ударит по экономике

Представители армянского бизнес-сообщества в РФ обеспокоены обсуждениями возможного выхода Армении из Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Об этом заявил президент Ассоциации армянских предпринимателей и Группы компании «Ташир» Самвел Карапетян, комментируя вопросы вокруг Армении и ЕАЭС, передает news.am.

«В условиях глобальных экономических и геополитических вызовов, членство Армении в ЕАЭС критически важно для стабильности экономики страны, где почти половина внешнеторгового оборота приходится на страны союза», — отметил он.

Карапетян также добавил, что, несмотря на «привлекательность» Евросоюза, участие в ЕАЭС не только способствует экономическому росту, но и обеспечивает важный уровень безопасности, что крайне важно в нынешней неопределенной международной обстановке.

Отвечая на вопрос о последствиях возможного разрыва с ЕАЭС, Карапетян отметил негативные последствия: введение таможенных пошлин может осложнить экспорт в страны ЕАЭС, включая Россию, снизив конкурентоспособность товаров. Это ударит и по инвестиционному климату, учитывая, что РФ является главным инвестором в Армению.

Карапетян также упомянул и о важности рынка труда. Армянские граждане, работающие в странах ЕАЭС, пользуются льготными условиями, и выход из союза усложнит ситуацию для рабочей силы в России, что может привести к снижению денежных переводов в Армению.

Особое внимание Карапетян уделил вопросу энергетической безопасности Армении. В сегодняшней мировой экономике энергоресурсы играют ключевую роль в обеспечении устойчивого развития и стабильности. Для Армении, пережившей энергетический кризис в 1990-х, этот вопрос особо актуален. Членство в ЕАЭС обеспечивает более выгодные условия поставок энергоносителей из России, что критично для армянской экономики. Карапетян выразил надежду, что армянские власти осознают возможные последствия шагов, которые могут вновь привести страну к кризису.

«Сегодня крайне важно сосредоточиться на вопросах безопасности страны, в том числе за счет экономической стабильности и повышения конкурентоспособности, а не ставить политические амбиции выше экономических интересов. Примеры последствий такого подхода мы можем наблюдать в ситуации в Грузии, где политические решения негативно сказались на стабильности страны», — подчеркнул он.

Поделиться:
114

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия Недели устойчивого ...

Общество

Направленные в Гянджу из-за густого тумана самолеты AZAL приземлились в Баку - ...

Общество

Самая большая в мире винная бочка: Винодельня SAVALAN - ASPI Winery теперь в Книге рекордов ...

Общество

Umico.az в Шуше: Новый шаг в развитии электронной коммерции - ФОТО

Армения

Лавров назвал невозможным членство Армении в ЕС и ЕАЭС

В Кремле напомнили Армении, что получает страна от сотрудничества с Россией

В Кремле оценили усиление связей Армении и США

Выход Армении из ЕАЭС вызывает опасения у бизнес-сообщества: Ударит по экономике

Выбор редактора

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Судебное дело Пелико, от которого стынет кровь, как свидетельство моральной деградации либерального мира

Каспийские тюлени: численность, угрозы и возможные пути спасения – ИНТЕРВЬЮ с Тариэлем Эйбатовым – ФОТО

Парижское климатическое соглашение: как мир сражается за температурный баланс – ФОТО – ВИДЕО

Новости для вас

Песков усомнился, что Армения может быть одновременно членом ЕС и ЕАЭС

Мирзоян заявил, что по анклавам нет договоренностей с Азербайджаном

Пашинян заявил о согласии Армении на роспуск Минской группы ОБСЕ

После визита в Баку: Ахмадиан обсудил будущее армяно-иранского партнерства

Последние новости

Назначен новый посол Беларуси в Азербайджане

Сегодня, 14:00

Лавров назвал невозможным членство Армении в ЕС и ЕАЭС

Сегодня, 13:50

Погода на среду: В Баку ожидаются кратковременные осадки

Сегодня, 13:47

Вновь перенесено объявление номинантов на премию «Оскар»

Сегодня, 13:43

Община Западного Азербайджана направила письма Генеральному секретарю ООН и Верховному комиссару по правам человека

Сегодня, 13:42

О Хокуме Алиевой снимут фильм

Сегодня, 13:40

В Кремле напомнили Армении, что получает страна от сотрудничества с Россией

Сегодня, 13:39

Как долго в Баку продлится туманная погода?

Сегодня, 13:37

В Кремле оценили усиление связей Армении и США

Сегодня, 13:35

В Исмаиллы задержан наркоторговец, незаконно хранивший огнестрельное оружие – ВИДЕО

Сегодня, 13:33

Выход Армении из ЕАЭС вызывает опасения у бизнес-сообщества: Ударит по экономике

Сегодня, 13:30

Самая большая в мире винная бочка: Винодельня SAVALAN - ASPI Winery теперь в Книге рекордов Гиннесса – ФОТО

Сегодня, 13:14

Направленные в Гянджу из-за густого тумана самолеты AZAL приземлились в Баку - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 13:04

Из-за тумана на трассе Баку-Газах столкнулись 6 автомобилей

Сегодня, 12:58

Министр юстиции Армении заявила о необходимости новой конституции

Сегодня, 12:53

Выживший в авиакатастрофе Махир Джараев рассказал о взрывах и спасении - ВИДЕО

Сегодня, 12:49

Община Западного Азербайджана осудила расовую дискриминацию, допущенную общественной радиостанцией Deutschlandfunk

Сегодня, 12:41

Депутат: Пашинян в ближайшие месяцы подаст в отставку

Сегодня, 12:20

CMS: Азербайджанские суда все еще не освобождены в связи с решением властей Эритреи продолжать расследование

Сегодня, 12:14

Трампа могли засудить, если он не победил бы на выборах

Сегодня, 12:05
Все новости
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС
1news TV

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

Новый год уже совсем близко, а это означает, что пришло время подвести итоги года уходящего. Команда 1news.az отправилась в Бакинский государственный20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31
Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

06 / 08 / 2024, 09:50
Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

29 / 05 / 2024, 10:23