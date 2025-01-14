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Министр юстиции Армении заявила о необходимости новой конституции

First News Media12:53 - Сегодня
Министр юстиции Армении заявила о необходимости новой конституции

Как я уже неоднократно заявляла, наша задача до выборов иметь текст новой конституции, наши работы должны вестись в этом направлении.

Об этом на пресс-конференции 14 января заявила министр юстиции Армении Србуи Галян, сообщают армянские СМИ.

По ее словам, вопрос новой конституции был поднят сразу после «бархатной революции», была даже создана концепция, но работы не привели к логическому результату.

«Как новый министр, думаю, что необходимо разработать проект новой конституции, который может одобрить или не одобрить народ», - сказала Галян.

Министр считает, что нынешняя конституция не дает ответов на социально значимые вопросы, и подчеркнула, что «необходимости в изменениях конституции в связи с мирным процессом нет, вопрос закрыт, и связи нет и быть не может».

Между тем, министр отказалась говорить о том, останется ли в новой конституции ссылка на «Декларацию о независимости», объяснив это тем, что над текстом будет работать группа, работа начнется в скором времени, и когда комиссия возобновит работу ее деятельность будет освещаться. Она повторила, что решать будет народ.

Речь идет о преамбуле конституции Армении, где говорится, что она «основывается на совместном Постановлении Верховного Совета Армянской ССР и Национального совета Нагорного Карабаха от 1 декабря 1989 года «О воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха».

Данное положение представляет собой открытые притязания на территориальную целостность Азербайджана, и официальный Баку требует его изъятия из армянского законодательства, считая, что именно такой шаг может свидетельствовать о реальной настроенности Армении на устойчивый мир в регионе.

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