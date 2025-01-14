О Хокуме Алиевой снимут фильм

Секретарь Союза кинематографистов Азербайджана, заслуженный деятель искусств, режиссер и сценарист Зия Шихлинский готовится к съемкам нового фильма о Национальном герое Хокуме Алиевой.

Короткометражный документальный фильм расскажет о жизни стюардессы Х.Алиевой, которая была на борту самолета Embraer 190, выполнявшего рейс Баку–Грозный, потерпевшего крушение 25 декабря 2024 года в городе Актау, сообщает 1news.az со ссылкой на Союз кинематографистов Азербайджана (СКА).

Съемки короткометражного документального фильма, посвященного Х.Алиевой, планируется начать в ближайшее время. Художественным руководителем проекта выступит председатель Союза кинематографистов Азербайджана, народный артист Расим Балаев, автором сценария и режиссером - Зия Шихлинский, оператором - член правления СКА, заслуженный деятель искусства Адиль Аббасов.

Напомним, что распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 29 декабря 2024 года Хокуме Алиевой за высокий профессионализм, мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебных обязанностей и спасении жизней пассажиров во время авиакатастрофы, произошедшей при выполнении рейса Баку—Грозный, пассажирского самолёта Embraer 190 ЗАО «Азербайджанские авиалинии» было присвоено звание Национального героя Азербайджана (посмертно).