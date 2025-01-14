Президент Беларуси: Ильхам Алиев - большой друг нашего государства

У Беларуси тесные отношения с Азербайджаном, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко уверен, что новый посол Беларуси в Азербайджане Дмитрий Пиневич сможет внести свой вклад в развитие экономического сотрудничества.

«Азербайджан — это наши друзья. Что касается Президента (Ильхама Алиева. —Прим. ред.), любое предложение, исходящее от тебя, будет поддержано. Это большой друг нашего государства. У нас всегда с ним были добрые отношения, с ним и с его отцом. В Азербайджане Беларусь очень хорошо знают и любят», - заявил Александр Лукашенко.

Президент Лукашенко 14 января принял кадровые решения, в частности, назначил ряд новых руководителей дипломатических представительств Беларуси за рубежом.

Послом Беларуси в Азербайджане назначен Дмитрий Пиневич, который с 2020 по 2024 годы работал министром здравоохранения.

Он заменит Андрея Равкова, который с ноября 2020 года являлся послом Беларуси в Азербайджане.

Источник: «Белта»