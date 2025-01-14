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Выживший в авиакатастрофе Махир Джараев рассказал о взрывах и спасении - ВИДЕО

Фаига Мамедова12:49 - Сегодня
Выживший в авиакатастрофе Махир Джараев рассказал о взрывах и спасении - ВИДЕО

Махир Джараев, выживший в авиакатастрофе, рассказал о пережитом в интервью Baku TV.

«Самолет попытался совершить посадку, но это не удалось. Точно не помню, в какой момент произошел взрыв - то ли при попытке посадки, то ли когда мы начали подниматься в воздух, но звук взрыва мы услышали внутри. На тот момент мы уже начали бояться», — рассказал очевидец.

Как сообщает 1news.az, по словам Махира, было слышно два взрыва. Затем он заметил какой-то берег, но дальше ничего не помнил, так как пришел в себя уже в больнице спустя 3-4 дня.

Он также отметил героизм Хокумы Алиевой, которая пыталась успокоить пассажиров, говоря: «Все будет хорошо». Она просила всех оставаться на местах и прочитать инструкции на передних сиденьях, чтобы знать, как открыть двери и быстро выйти после посадки.

Как сообщил Махир, он сидел в 34-м ряду у окна справа, и в результате падения самолета получил переломы ребер и носа.

Своими переживаниями также поделился отец Махира Джараева. Он рассказал, что в первые дни после катастрофы имя его сына было в списке погибших, и эти дни были для их семьи крайне тяжелыми. Он также назвал это событие вторым рождением своего сына.

Напомним, что 25 декабря пассажирский самолет Embraer 190 авиакомпании AZAL, выполнявший рейс по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в трех километрах от аэропорта Актау. На борту находились 67 человек, включая 62 пассажиров и 5 членов экипажа.

Подробнее в сюжете.

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