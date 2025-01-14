Община Западного Азербайджана направила письма Генеральному секретарю ООН и Верховному комиссару по правам человека

Как известно, недавно в СМИ была распространена видеозапись выступления Левона Тер-Петросяна на посту президента Армении в 1993 году, подтверждающая, что осуществленные против азербайджанцев этнические чистки были государственной политикой Армении.

Это заявление Тер-Петросяна, годы правления которого совпали с оккупацией азербайджанских земель и учинением большей части актов этнических чисток против азербайджанцев, является чрезвычайно важным доказательством проводимой Арменией систематической политики этнических чисток и опасной расистской идеологии, способствующей такой деятельности.

Об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

В документе также отмечается: «Это заявление свидетельствует о целенаправленном намерении, стоящем за политикой этнической чистки и оккупации, о государственной ответственности Армении, систематическом и организованном характере преступлений против человечности и преступлений против мира, а также о наличии конкретного плана.

По данному вопросу Община Западного Азербайджана направила письма Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку. В письмах содержится призыв к международной общественности решительно осудить политику расовой дискриминации и этнических чисток, систематично проводимую Арменией на государственном уровне.

Община Западного Азербайджана продолжит свои усилия по достижению того, чтобы международная общественность заняла решительную позицию против осуществляемой Арменией политики расовой дискриминации».

Источник: АЗЕРТАДЖ