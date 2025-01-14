В Кремле напомнили Армении, что получает страна от сотрудничества с Россией

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил о значимых дивидендах, которые получает Армения от взаимодействия с РФ и в рамках интеграционных процессов.

«Помимо двусторонних аспектов, для нас очень важны, конечно, аспекты нашего взаимодействия в рамках интеграционных процессов, в том числе ЕАЭС. Это все в совокупности является сотрудничеством, которое дает значимые дивиденды для Армении и ее народа. Из этого мы и исходим», - сказал Песков, комментируя подписание документа между США и Арменией.

Ранее пресс-секретарь армянского МИД Ани Бадалян сообщила, что во вторник в Вашингтоне министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен подпишут документ о стратегическом партнерстве между двумя странами. В июне 2024 года по итогам заседания армянско-американского стратегического диалога правительства двух стран приняли совместное заявление о намерении повысить двусторонний стратегический диалог до уровня стратегического партнерства.

Источник: РИА Новости