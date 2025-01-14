Из-за тумана на трассе Баку-Газах столкнулись 6 автомобилей

На участке трассы Баку-Газах, проходящем через село Алпоут в Уджарском районе, произошло цепное дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, столкнулись два автомобиля марки Opel, три грузовика КАМАЗ и один Mercedes, направлявшиеся в сторону столицы.

В результате происшествия транспортные средства получили значительные повреждения.

В цепной аварии пострадал житель Товузского района Мухаммед Исмайылов (1998 года рождения), которого госпитализировали в центральную районную больницу.

Предварительно, причиной ДТП стало ухудшение видимости из-за тумана.

По данному факту проводится расследование.