Из-за тумана на трассе Баку-Газах столкнулись 6 автомобилей
На участке трассы Баку-Газах, проходящем через село Алпоут в Уджарском районе, произошло цепное дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, столкнулись два автомобиля марки Opel, три грузовика КАМАЗ и один Mercedes, направлявшиеся в сторону столицы.
В результате происшествия транспортные средства получили значительные повреждения.
В цепной аварии пострадал житель Товузского района Мухаммед Исмайылов (1998 года рождения), которого госпитализировали в центральную районную больницу.
Предварительно, причиной ДТП стало ухудшение видимости из-за тумана.
По данному факту проводится расследование.
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