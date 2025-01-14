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Община Западного Азербайджана осудила расовую дискриминацию, допущенную общественной радиостанцией Deutschlandfunk

First News Media12:41 - Сегодня
Община Западного Азербайджана осудила расовую дискриминацию, допущенную общественной радиостанцией Deutschlandfunk

12 января 2025 года на общественной радиостанции Deutschlandfunk Федеративной Республики Германия вышла в эфир полная клеветы программа против азербайджанского народа и государства.

Сюжет материала был построен на интервью со скандально известной азербайджанофобкой Тессой Хоффман. В программе утверждалось, что в 1990 году в Азербайджане против армян были совершены противоправные действия, а история оставшегося в прошлом конфликта была представлена в соответствии с концепцией радикального армянского национализма.

В передаче ничего не было сказано об этнической чистке, учиненной Арменией в отношении более миллиона азербайджанцев во время конфликта, об оккупации и разрушении территорий Азербайджана, а также об уничтожении его культурного наследия. Аналогичным образом замалчивается факты этнической чистки трехсот тысяч азербайджанцев из Армении в 1987-1991 годы и убийства 216 азербайджанцев в Армении.

Об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

В заявлении отмечается, что вместо того, чтобы транслировать расистские, ненавистнические программы и создавать напряженность в регионе, Deutschlandfunk следует осудить расистскую политику Армении, в том числе недавно выявленное заявление первого президента Армении Левона Тер-Петросяна, сделанное им во время его президентства, в котором он подтвердил, что этнические чистки против азербайджанцев являются государственной политикой.

«Мы, как Община Западного Азербайджана, осуждаем расовую дискриминацию, допущенную общественной радиостанцией Deutschlandfunk, и призываем руководство радиостанции принять соответствующие меры в отношении этого неприемлемого шага», - говорится в заявлении общины.

Источник: АЗЕРТАДЖ

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