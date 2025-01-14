В Кремле оценили усиление связей Армении и США

США никогда не играли стабилизирующую роль на Южном Кавказе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Соединенные Штаты особо стабилизирующую роль на Южном Кавказе никогда не играли. Можно даже сказать, наоборот. И как раз в контексте этих действий, наоборот, Соединенные Штаты, конечно, пытаются всячески затягивать в свой кильватер новые и новые страны», - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают усиление связей Армении и США, передает РИА Новости.

«У нас свои двусторонние отношения с Арменией. Мы дорожим этими отношениями. Мы намерены их развивать и дальше», - сказал Песков, комментируя подписание документа между США и Арменией.

Ранее пресс-секретарь армянского МИД Ани Бадалян сообщила, что во вторник в Вашингтоне министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен подпишут документ о стратегическом партнерстве между двумя странами. В июне 2024 года по итогам заседания армянско-американского стратегического диалога правительства двух стран приняли совместное заявление о намерении повысить двусторонний стратегический диалог до уровня стратегического партнерства.