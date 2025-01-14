Депутат: Пашинян в ближайшие месяцы подаст в отставку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ближайшие месяцы подаст в отставку.

С таким утверждением выступил бывший соратник Пашиняна, депутат Oвик Агазарян, сообщают армянские СМИ.

Он связал это с тем, что в стране планируется провести внеочередные выборы.

Отмечается, что Агазарян, который до конца прошлого года входил в правящую команду и был осведомлен о происходящем в высших кругах, считает, что текущие внешнеполитические события создают условия, при которых досрочные выборы отвечают интересам власти.

По его словам, сейчас у Пашиняна больше шансов вновь получить мандат доверия и продвигать свои планы.

«Эти события есть, и не только они. Есть и другие причины, чтобы провести внеочередные выборы», - подчеркнул Агазарян, не уточнив детали.