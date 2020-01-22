Состоялось рабочее заседание посольств Азербайджана, функционирующих в странах-членах Европейского союза

В посольстве Азербайджана в Брюсселе состоялось рабочее заседание посольств, функционирующих в странах-членах Европейского союза.

В заседании приняло участие более 20 послов, представляющих Азербайджан в европейских странах.

Выступивший на мероприятии помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев проинформировал о направлениях внешней политики Президента Ильхама Алиева и его поручениях касательно взаимоотношений со странами Европы.

На заседании были обсуждены вопросы распространения в европейских странах информаций о социально-экономических реформах, осуществляемых в Азербайджане, эффективного информирования европейских институтов о парламентских выборах, назначенных на 9 февраля, и другие темы. Было отмечено, что в официальных документах избирательных органов Европы необходимо и в дальнейшем проводить плодотворную работу по отражению положений о территориальной целостности Азербайджана.

АЗЕРТАДЖ