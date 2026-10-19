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Общество

В Низаминском районе Баку сегодня будут перебои со светом

Редакция 1news08:23 - Сегодня
В Низаминском районе Баку сегодня будут перебои со светом

В Низаминском районе Баку сегодня будут локальные перебои в электроснабжении.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на ОАО "Азеришыг".

Согласно информации, ограничения будут введены на время проверок работы релейной защиты и автоматики.

Таким образом, с 09:00 до 14:00 света не будет на улицах Бахруза Нуриева, Джамшида Нахчыванского, Исмаила Маммедова, а также у абонентов на проспектах Бабека и Гара Гараева.

"После завершения работ абоненты на указанных территориях будут обеспечены более качественной и стабильной электроэнергией", - заявили в "Азеришыг".

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