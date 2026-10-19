Какие дороги Баку сейчас перегружены: полный список
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
3. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
4. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;
5. Улица Кёроглу Рагимова, от пересечения с улицей академика Гасана Алиева в направлении проспекта Гейдара Алиева;
6. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
7. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;
8. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея № 20;
9. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;
10. Шоссе Сабунчу-Забрат, в направлении станции метро "Кёроглу";
11. Улица Микаила Алиева, от нефтеперерабатывающего завода в направлении станции метро "Кёроглу" (до круга);
12. Проспект Гара Гараева, от станции метро "Гара Гараев" в направлении станции метро "Кёроглу";
13. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;
14. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;
15. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева.