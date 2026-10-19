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Какие дороги Баку сейчас перегружены: полный список

Редакция 1news08:30 - Сегодня
Какие дороги Баку сейчас перегружены: полный список

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

3. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

4. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

5. Улица Кёроглу Рагимова, от пересечения с улицей академика Гасана Алиева в направлении проспекта Гейдара Алиева;

6. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

7. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

8. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея № 20;

9. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

10. Шоссе Сабунчу-Забрат, в направлении станции метро "Кёроглу";

11. Улица Микаила Алиева, от нефтеперерабатывающего завода в направлении станции метро "Кёроглу" (до круга);

12. Проспект Гара Гараева, от станции метро "Гара Гараев" в направлении станции метро "Кёроглу";

13. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;

14. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

15. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева.

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