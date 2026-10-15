 Ильхам Алиев: Азербайджан в период своего председательства в СВМДА уделял приоритетное внимание укреплению организации - ДОПОЛНЕНО | 1news.az | Новости
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Ильхам Алиев: Азербайджан в период своего председательства в СВМДА уделял приоритетное внимание укреплению организации - ДОПОЛНЕНО

Редакция 1news13:09 - Сегодня
Ильхам Алиев: Азербайджан в период своего председательства в СВМДА уделял приоритетное внимание укреплению организации - ДОПОЛНЕНО

Азербайджан в течение своего двухлетнего председательства в СВМДА уделял приоритетное внимание укреплению организации и активно продвигал сотрудничество в области транспортной связности, цифровизации, охраны окружающей среды, туризма, образования, науки и других направлениях.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Ильхам Алиев в выступлении на 7-м Саммите СВМДА.

«В результате различных инициатив, реализованных при единодушной поддержке всех государств-членов, в настоящее время СВМДА стала сильнее в институциональном и правовом отношении», - отметил глава государства.

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Президент Ильхам Алиев в своем выступлении на 7-м Саммите СВМДА затронул вопрос освобождения наших земель от оккупации.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, отметив, что в июле и августе 2020 года Армения совершила военные провокации, в результате которых погибли азербайджанские военнослужащие, глава государства сказал, что таким образом терпение азербайджанского народа иссякло и настало время расплаты. Подчеркнув, что Отечественная война длилась 44 дня, Президент сказал, что за этот период Азербайджан изгнал армянских оккупантов с захваченных земель и освободил на поле боя более 300 городов и сел. 10 ноября 2020 года Армения подписала акт о капитуляции.

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Президент Ильхам Алиев в своем выступлении на 7-м Саммите СВМДА рассказал об оккупационной политике Армении.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, глава государства сказал: «За 30 лет Арменией было оккупировано примерно 20 процентов международно признанной территории Азербайджана. Армения совершила военную агрессию против Азербайджана, изгнав 1 миллион азербайджанцев с их исконных исторических земель в Карабахе и Восточном Зангезуре, а также с территории современной Армении и осуществив этнические чистки. В 1993 году Совет Безопасности ООН принял четыре резолюции, требовавшие незамедлительного, полного и безоговорочного вывода армянских войск с оккупированных территорий, но они оставались на бумаге на протяжении 30 лет. Деятельность Минской группы ОБСЕ, созданной в 1992 году для решения этого вопроса, носила имитационный характер».

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Находясь географически на пересечении Азии и Европы, Азербайджан играет всё более важную роль в качестве объединяющего центра на Евразийском пространстве.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Ильхам Алиев во время своего выступления на 7-м Саммите СВМДА.

Глава нашего государства отметил: «Сотрудничество нашей страны со многими государствами в рамках двусторонних и многосторонних форматов в политической, экономической, транспортной, энергетической, гуманитарной сферах, в свою очередь, укрепляет систему безопасности в нашем регионе».

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