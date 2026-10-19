В Турции 100 человек отравились пищей во время религиозной церемонии

В турецкой провинции Бурса на северо-западе страны 100 человек отравились пищей во время религиозной церемонии.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на телеканал Haber Global.

Согласно информации, примерно через три часа после мероприятия некоторые участники церемонии начали испытывать симптомы пищевого отравления, у них в том числе наблюдались тошнота и рвота.

Пострадавшие госпитализированы в районную больницу.

В мероприятии в целом приняли участие около 1 тыс. человек.

Отравление, как предполагается, было вызвано некачественной курятиной и рисом.

Профильные ведомства расследуют причины инцидента.