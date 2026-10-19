СМИ: в Японии начались совместные с США учения Keen Sword

Крупномасштабные американо-японские совместные военные учения Keen Sword начались в обширных районах и акваториях Японии с участием более 57 тыс. человек.

До 29 октября они будут проводиться от зоны Тайваня до самого северного острова страны Хоккайдо, сообщает агентство Kyodo.

К маневрам с японской стороны будет привлечено 45 тыс. солдат и офицеров, с американской — примерно 12 тыс., а также до 300 самолетов, боевые корабли, большое количество наземной техники. Планируется участие подразделений еще 7 стран, включая Австралию, Германию и Францию.

В ходе учений будут впервые продемонстрированы новые японские мобильные ракеты "Тип-25" наземного базирования дальностью около 1 тыс. км. Военные двух стран отработают взаимодействие при наведении и применении таких вооружений, однако реальные пуски ракет производиться не будут.

Вооруженные силы США также в ходе учений впервые развернут на японском острове Йонагуни новейшие беспилотные мобильные ракетные комплексы NMESIS и мобильные установки MADIS, предназначенные для борьбы с дронами и другими низколетящими целями.

На острове Хоккайдо и северо-востоке главного японского острова Хонсю пройдут тренировки по отражению ударов баллистических ракет и авианалетов, в различных районах Японии будут проведены парашютные и морские десанты, отработка взаимодействия при вывозе раненых. Планируется отработка операций на случай атак в космосе и в кибернетическом пространстве. Маневры Keen Sword проводятся раз в два года попеременно с американо-японскими командно-штабными учениями Keen Edge.

Источник: ТАСС