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Столтенберг:  НАТО обеспокоено ситуацией в нагорно-карабахском конфликте

Сегодня в 11:50 ~ 1 минута на чтение 208
Столтенберг:  НАТО обеспокоено ситуацией в нагорно-карабахском конфликте

НАТО поддерживает усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ по политическому урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на заседании Парламентской ассамблеи Североатлантического альянса в Лондоне в ответ на вопрос армянского делегата, сообщает Арменпресс.

«Нагорно-карабахский конфликт еще не урегулирован, и мы обеспокоены тем, что не удалось найти долговременного политического решения конфликта. Очевидно, что этот конфликт не имеет военного решения. У НАТО нет прямой роли, но мы поддерживаем сопредседателей МГ ОБСЕ в поиске политического решения», — сказал генсек.

Напомним, что конфликт между двумя южнокавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом Безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированных Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор Арменией не выполняются.

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