СМИ: США могут смягчить санкции против перевозивших нефть из РФ судов

Вашингтонская администрация рассматривает возможность смягчения введенных США ограничений против судов, на борту которых ранее перевозили нефть из России, Ирана и Венесуэлы.

Об этом сообщило агентство Reuters.

По сведениям его источников из числа американских должностных лиц, "администрация [президента США Дональда] Трампа рассматривает возможность смягчения санкций в отношении судов так называемого теневого флота, применявшихся для транспортировки нефти и нефтепродуктов из стран, в числе которых Россия, Иран и Венесуэла, чтобы попытаться снизить рекордно высокую стоимость перевозок", а также обеспечить увеличение объемов нефти и нефтепродуктов, которые поставляют из стран Персидского залива.

В публикации говорится, что в случае ослабления этих ограничений компаниям, которые пожелают применять суда таким образом, нужно будет получить разрешение Министерства финансов США. Обсуждается возможность того, что США не будут препятствовать перевозкам на борту упомянутых судов нефти и нефтепродуктов.