Стало известно, какое наказание грозит Navai по делу о подозрении в контрабанде наркотиков

Рэперу Наваи Бакирову, известному под псевдонимом Navai, может грозить до 12 лет лишения свободы в Казахстане по делу о перевозке наркотиков.

Об этом Газете.Ru сообщил юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве Александр Хаминский. По его словам, артисту может грозить уголовная ответственность по статье 286 Уголовного кодекса Казахстана. Как пояснил юрист, если речь идет о перевозке через границу 2,5 грамма марихуаны, наказание может составить до пяти лет лишения свободы либо штраф в размере 21 млн тенге (более 79 тыс. манатов).

При этом, если следствие установит, что к перевозке наркотиков причастны несколько человек, дело могут квалифицировать как контрабанду, совершенную группой лиц по предварительному сговору. В таком случае, по словам юриста, срок может составить от семи до 12 лет лишения свободы.

Юрист также отметил, что в России за аналогичные преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет, а при контрабанде группой лиц - от пяти до 10 лет. По словам А. Хаминского, в случае осуждения в Казахстане у Navai или его представителя теоретически будет возможность обратиться к властям республики с просьбой о передаче артиста в Россию для дальнейшего отбывания наказания. При этом он подчеркнул, что окончательные выводы можно будет сделать после появления официальной информации по делу.

Отметим, что концертный директор российского рэпера Рауф Гасанов отказался комментировать задержание артиста. В ответ на запрос РИА Новости он лаконично заявил: «Оставим пока что это без комментариев».

Напомним, что музыканта задержали 13 октября на пограничном пункте «Кордай» при въезде в Казахстан - операцию провели сотрудники полиции совместно с пограничниками. При проверке автомобиля, в котором передвигался исполнитель, обнаружили и изъяли наркотическое средство.

Возбуждено уголовное дело по подозрению в покушении на контрабанду наркотических средств. Navai водворен в изолятор временного содержания - проводится досудебное расследование.

Читайте по теме:

Концерт Navai в Астане отменили в день выступления

Navai заявил на допросе, что купил наркотики в Кыргызстане - ФОТО - ОБНОВЛЕНО