США могут применить против Ирана «мать всех бомб»

США рассматривают возможность нанести по Ирану удар с использованием сверхмощной фугасной авиационной бомбы GBU-43/B (MOAB), которую неофициально называют «матерью всех бомб».

Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источники.

По их сведениям, атаке могут подвергнуться энергетическая инфраструктура и ядерные объекты исламской республики, если президент США Дональд Трамп отдаст приказ о возобновлении боевых действий. Масса MOAB превышает 9,5 тонны, это самая мощная неядерная бомба на вооружении ВС США, указывает CNN. Эффективность ее использования вызывает сомнения с точки зрения достижения заявленных президентом США Дональдом Трампом стратегических целей, однако, как отмечает CNN, это ознаменовало бы собой значительную эскалацию в конфликте США с исламской республикой.

Трамп приказал военным разработать дополнительные планы ударов по Ирану, включив в список целей «много энергетической инфраструктуры» и предусмотрев потенциальное применение MOAB, сообщил один из источников телекомпании. По словам другого ее неназванного собеседника, ВС США планируют нанести удары по иранским ядерным объектам и по объекту близ Натанза, якобы скрытому под горой Коланг-Газ-Ла. «Президент, к сожалению, оказался в ситуации, когда он практически вынужден что-то предпринять, но без боеприпасов, которые предназначены для поражения на такой глубине <...> приходится обращать внимание на психологический эффект, для которого вполне подходит MOAB», — заявил CNN один из источников.

Как отмечается, по мнению многих членов американской администрации, единственный способ одержать победу над Ираном — это провести масштабную операцию с задействованием наземных войск, но это может привести к гибели тысяч американских военных. Пентагон изучает все варианты действий, включая этот, однако пока никто в администрации не настаивает на наземной операции. Трамп также дал понять, что не заинтересован в отправке американских военных в Иран, указала телекомпания.