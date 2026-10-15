Азербайджан призвал ООН уделить внимание минной угрозе

В ходе интерактивного диалога с Верховным комиссаром ООН по правам человека в рамках Третьего комитета Генеральной Ассамблеи ООН Азербайджан выразил твердую убежденность в том, что все права человека, включая гражданские, политические, экономические, социальные и культурные права, а также право на развитие, взаимозависимы и взаимно усиливают друг друга.

Об этом говорится в заявлении постоянного представительства Азербайджана при ООН.

В документе подчеркивается, что широкое распространение мин и других взрывоопасных устройств серьезно препятствует усилиям Азербайджана по восстановлению и реконструкции в период после 44-дневной Отечественной войны. Эти угрозы приводят к гибели и ранениям мирных жителей.

Отмечается, что судьба более 4 тыс. человек, пропавших без вести в результате Первой Карабахской войны, остается нерешенной серьезной гуманитарной проблемой.

Азербайджан призвал механизмы ООН по правам человека и Управление Верховного комиссара ООН по правам человека уделять повышенное внимание этим серьезным проблемам в области прав человека, связанным с минной угрозой и пропавшими без вести и затрагивающим тысячи людей.

Также была отмечена важность надлежащего обсуждения этих вопросов с соответствующими структурами и содействия реальному сотрудничеству в целях их решения.