Зеленский объявил о возобновлении украинских ударов по российским НПЗ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Силы обороны возобновят удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) после того, как США ограничили обмен разведданными и работу спутникового интернета Starlink для военных в Украине.

Об этом Зеленский сказал в интервью Financial Times в Лондоне.

«Запрет [на удары по нефтеперерабатывающим заводам] отменен. Мы с этим покончили», — заявил Зеленский.

Он отметил, что Украина в течение трех дней не наносила ударов по российской энергетике в рамках «энергетического перемирия», объявленного Дональдом Трампом. В это же время Россия атаковала энергетические объекты Украины.

Зеленский также отверг информацию о том, что сбои в работе терминалов спутниковой связи Starlink, которые затруднили действия украинских военных по нанесению ударов по военным объектам РФ, носили технический характер. По его словам, это было проявлением «политической воли».