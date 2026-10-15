В «Ирша́д» стартуют дни «Зелёной пятницы»: 10 дней специальных скидок и выгодных предложений - ФОТО - ВИДЕО

В октябре «Ирша́д» вновь проводит традиционную кампанию «Зелёная пятница», предлагая покупателям выгодные возможности для покупок.

В рамках кампании различные товары будут доступны по более привлекательным ценам и на специальных условиях.

В период с 16 по 25 октября покупатели смогут воспользоваться скидками, а оплату товаров со скидкой разделить на 18 месяцев без процентов либо на 6 месяцев без процентов и комиссий.

В дни «Зелёной пятницы» специальные предложения будут действовать в различных категориях товаров, включая смартфоны, ноутбуки, телевизоры и бытовую технику.

Кампания предлагает скидки на различные товары и специальные условия оплаты для тех, кто хочет совершить выгодные покупки.

Акция будет действовать с 16 по 25 октября в магазинах «Ирша́д» и на онлайн-платформах. В этот период товары со скидками до 70% можно будет приобрести на условиях оплаты в течение 18 месяцев без процентов либо 6 месяцев без процентов и комиссий.

Некоторые товары, представленные в рамках кампании «Зелёная пятница», доступны на специальных условиях:

· Аэрофритюрница «Fakir Uno Chefry» — со скидкой 50%, за 199,99 AZN вместо 399,99 AZN.

· Наушники «Mibro Earbuds 6» — со скидкой 70%, за 29,99 AZN вместо 99,99 AZN.

· Наушники «Honor Choice Earbuds X7i» — со скидкой 50%.

· Умные часы «Mibro Lite 3» — со скидкой 45%, за 119,99 AZN вместо 219,99 AZN.

· Смартфоны серии «HONOR 600» — со скидкой 20%.

· Модели «Samsung Galaxy S26 Ultra» — со скидкой до 900 AZN.

· Смартфоны «iPhone 17 Pro» и «iPhone 17 Pro Max» — специальная скидка в размере 500 AZN.

Кампания проводится с 16 по 25 октября в магазинах «Ирша́д» и на онлайн-платформах.