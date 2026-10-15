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Мозаичное наследие Баку: история панно «Хлеб - Достояние Народа»

Редакция 1news09:07 - Сегодня
Мозаичное наследие Баку: история панно «Хлеб - Достояние Народа»

Баку — красивый и исторически богатый город, в архитектурном облике которого нашли своё место многочисленные произведения монументально-декоративного искусства.

Они не просто украшают улицы, площади и здания, но и превращают городское пространство в своеобразную галерею под открытым небом. Особое место среди них занимают мозаики — масштабные произведения, которые становятся узнаваемыми элементами городской среды, своеобразными визуальными ориентирами и важной частью культурной памяти города. Многие из них создавались специально с учётом архитектуры и назначения конкретного здания, вступая с окружающим пространством в своеобразный художественный диалог.

Большинство бакинских мозаик выполнено из смальты, благодаря чему они отличаются особой глубиной и насыщенностью цвета, выразительностью и долговечностью. Смальта представляет собой цветное непрозрачное, или «глушёное», стекло, получаемое путём выплавки с добавлением оксидов металлов. Этот материал обладает высокой прочностью, устойчивостью к внешним воздействиям и способен сохранять свои художественные качества на протяжении десятилетий. Именно поэтому многие мозаичные произведения, созданные несколько десятилетий назад, и сегодня продолжают оставаться выразительной частью архитектурного облика Баку, сохраняя первоначальную яркость и художественную силу.

Одним из таких произведений является панно «Хлеб — достояние народа», созданное в 1983 году. Оно расположено в Хатаинском районе, на территории бывшего хлебозавода № 6, и представляет собой выразительный пример монументального искусства своего времени. Авторами композиции стали художники Мамед Керим и Гидаят Джалилов, сумевшие воплотить в произведении идеи труда, созидания и общественной значимости. Панно отличается цельностью художественного замысла и гармоничным сочетанием формы и содержания, органично вписываясь в архитектурную среду промышленного объекта.

Композиция занимает значительную площадь и сразу привлекает внимание своим масштабом, яркостью и выразительным художественным языком. В её центре изображена женщина, держащая пучок пшеничных колосьев, символизирующих богатство урожая и плодородие. В отдельных сценах последовательно раскрывается сам процесс производства хлеба — от обработки зерна до появления готовых буханок. Особое внимание уделено труду работников завода, их профессионализму, мастерству и самоотдаче. Рельефная структура отдельных элементов создаёт ощущение объёмности и усиливает выразительность изображённых сцен, а тёплая цветовая гамма придаёт композиции особую цельность и эмоциональную насыщенность. Барельефные детали дополняют мозаику, создавая игру света и тени и делая изображение более динамичным и живым.

Однако художественная ценность этого произведения заключается не только в его декоративной выразительности. Панно несёт глубокий символический смысл, обращаясь к теме труда и его значения в жизни общества. В условиях утилитарной среды производственного объекта мозаика вносит элемент художественной одухотворённости, смягчает строгий ритм индустриальных форм и придаёт окружающему пространству образную глубину. Она становится не просто декоративным акцентом, а своеобразным смысловым центром, воздействующим на зрителя и вызывающим чувство сопричастности. Образ хлеба здесь воспринимается как символ жизни, труда, достатка и благополучия, глубоко укоренённый в культурной памяти народа.

Говоря о мозаиках Азербайджана, важно отметить, что в прошлом году по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, основателя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой во многих районах столицы были проведены масштабные работы по восстановлению и реставрации мозаик. Значительное количество произведений монументально-декоративного искусства, находившихся в неудовлетворительном состоянии, было приведено в надлежащий вид и профессионально отреставрировано. Эта работа имеет особое значение для сохранения художественного наследия Баку, поскольку многие мозаики являются уникальными произведениями своего времени и неотъемлемой частью городской архитектурной среды.

Панно «Хлеб — достояние народа» и сегодня сохраняет своё художественное и историческое значение, оставаясь частью архитектурного пространства Баку. Подобные произведения необходимо бережно сохранять как важную часть культурного и художественного наследия страны, в котором отражаются история, труд, художественные поиски и представления своей эпохи. Их сохранение позволяет не только продлить жизнь самим произведениям, но и передать будущим поколениям язык монументального искусства, созданного мастерами прошлого. Благодаря этому сохраняется преемственность художественных традиций и уважение к труду художников, создававших эти произведения. Ведь каждая сохранившаяся мозаика — это не только часть архитектуры, но и своеобразный фрагмент культурной памяти города.

Автор Вахид Шукюров

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