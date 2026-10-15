Трамп уверен, что Канада войдет в состав США

Американский лидер Дональд Трамп выразил уверенность в том, что Канада в будущем войдет в состав США.

"Они в итоге станут 51-м штатом, поскольку иначе быть не может", - заявил он во время выступления перед сторонниками Республиканской партии в штате Аризона в преддверии промежуточных выборов в Конгресс США, которые пройдут 3 ноября.

"Они нам не нужны. Мы нужны им", - добавил Трамп, имея в виду Канаду. Он подчеркнул, что США из-за торгово-экономических связей с Канадой ранее несли убытки в размере до $100 млрд в год. Трамп полагает, что власти Канады "сделают то же самое, что и Гренландия". В сентябре Трамп, премьер-министры Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен подписали соглашение, касающееся передачи Вашингтону обязательств по обеспечению безопасности арктического острова.

Трамп ранее неоднократно призывал Канаду войти в состав США. Президент США не раз называл канадского премьер-министра Марка Карни губернатором. Канадские власти отвергали возможность присоединения к США. Карни в конце сентября в интервью газете The New York Times сообщил, что власти Канады в течение последнего года готовились к возможности военного вторжения со стороны США, хотя и считали такое развитие событий маловероятным.