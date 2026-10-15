В Азербайджане опровергли информацию о запрете хиджаба в медучреждениях

Совет по медиа и вещанию Азербайджана и Министерство здравоохранения выступили с совместным заявлением в связи с распространением в социальных сетях и мессенджерах поддельного документа о якобы введенных ограничениях на ношение хиджаба в медицинских учреждениях.

В заявлении отмечается, что распространяемое письмо, которое приписывают Министерству здравоохранения, является поддельным. Ведомство не принимало такого документа и не давало медицинским учреждениям соответствующих указаний.

Представление поддельного письма в качестве официального документа вводит общественность в заблуждение и является дезинформацией.

Совет по медиа и вещанию Азербайджана призвал средства массовой информации и пользователей социальных сетей проверять достоверность информации по официальным источникам, не распространять поддельный документ как подлинный и не содействовать распространению дезинформации.