Джейхун Байрамов обсудил с Ван И региональную безопасность - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сегодня встретился с министром иностранных дел Китая Ван И, прибывшим в Азербайджан с рабочим визитом для участия в VII саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), который проходит под председательством Азербайджана.

Как сообщает 1news.az, стороны подчеркнули, что высокий уровень политического диалога между лидерами двух стран, взаимное доверие и дружба являются основными факторами дальнейшего развития азербайджано-китайских отношений.

Было отмечено, что договоренности, достигнутые в рамках государственного визита президента Азербайджана в Китай, создали широкие возможности для расширения сотрудничества в различных сферах. Подчеркнуто, что установление в 2025 году отношений всеобъемлющего стратегического партнерства вывело двусторонние связи на новый этап. Также отмечено, что в 2027 году будет отмечаться 35-летие установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Китаем.

В ходе встречи высоко оценен потенциал расширения сотрудничества в сферах торговли, транспорта, инвестиций, зеленой энергетики, цифровой трансформации, машиностроения, промышленности, сельского хозяйства, науки, образования и гуманитарной сфере.

Отмечено динамичное развитие экономических и торговых связей между Азербайджаном и Китаем. По итогам 2025 года товарооборот между странами составил около 5 млрд долларов США. В Азербайджане зарегистрировано 567 китайских компаний. Подчеркнута важность Межправительственной комиссии по торговому и экономическому сотрудничеству как основного институционального механизма взаимодействия двух стран.

Особое внимание было уделено стратегическому значению совместных проектов в рамках развития Среднего коридора. Отмечено, что Азербайджан поддерживает инициативу Китая "Один пояс, один путь" как важную платформу для укрепления транспортной взаимосвязанности в Евразии, расширения торговых связей и углубления экономического сотрудничества.

Также было отмечено положительное влияние вступившего в силу в июле 2025 года соглашения о взаимной отмене визового режима на развитие туризма, бизнеса и контактов между гражданами двух стран.

Стороны подчеркнули важность продолжения взаимной поддержки и сотрудничества в рамках международных и региональных организаций. Были рассмотрены вопросы совместной деятельности в рамках ООН, СВМДА, Шанхайской организации сотрудничества, Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), COP и других платформ.

Джейхун Байрамов проинформировал коллегу о новых реалиях, сложившихся в регионе в постконфликтный период, масштабных восстановительных работах на освобожденных от оккупации территориях, а также процессе мира и нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

В завершение состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес, региональной и международной повестки.

09:10

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с находящимся с рабочим визитом в Баку китайским коллегой Ван И.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в пресс-службе азербайджанского МИД.

На встрече стороны подчеркнули, что диалог на высшем уровне, взаимное доверие и дружба между народами двух стран являются основной движущей силой в двусторонних отношениях.

Министры высоко оценили стремительное развитие всеобъемлющего стратегического партнерства, установленного в 2025 году. Было отмечено, что важные договоренности, достигнутые в ходе государственного визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Китай, создали прочную основу для расширения связей. Было указано, что в 2027 году будет отмечаться 35-я годовщина установления дипломатических отношений между двумя странами.

Главы МИД также обсудили возможности углубления сотрудничества в сферах торгово-экономических связей, инвестиций, энергетики, транспорта, логистики и коммуникаций. Была особо подчеркнута роль Азербайджана как важного связующего звена между Азией и Европой, а также возрастающее значение Среднего коридора в укреплении региональных и межрегиональных связей.

Стороны вновь подтвердили решимость оказывать взаимную поддержку в рамках ООН, Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) и других международных платформ.

На встрече также состоялся обмен мнениями по региональной ситуации в сфере безопасности и последним событиям. Была отмечена важность непрерывного диалога, дипломатических контактов и многостороннего сотрудничества в преодолении существующих вызовов.

Джейхун Байрамов проинформировал коллегу о мирном процессе с Арменией, а также о восстановительных работах, проводимых Азербайджаном на освобожденных от оккупации территориях в постконфликтный период.

09:00

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с членом Политбюро Центрального Комитета Коммунистической партии Китая, министром иностранных дел Ван И.

Как передает 1news.az, об этом в соцсети Х сообщила пресс-служба азербайджанского МИД.