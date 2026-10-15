 Джейхун Байрамов обсудил с Ван И региональную безопасность - ФОТО - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Политика

Джейхун Байрамов обсудил с Ван И региональную безопасность - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Редакция 1news10:30 - Сегодня
Джейхун Байрамов обсудил с Ван И региональную безопасность - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сегодня встретился с министром иностранных дел Китая Ван И, прибывшим в Азербайджан с рабочим визитом для участия в VII саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), который проходит под председательством Азербайджана.

Как сообщает 1news.az, стороны подчеркнули, что высокий уровень политического диалога между лидерами двух стран, взаимное доверие и дружба являются основными факторами дальнейшего развития азербайджано-китайских отношений.

Было отмечено, что договоренности, достигнутые в рамках государственного визита президента Азербайджана в Китай, создали широкие возможности для расширения сотрудничества в различных сферах. Подчеркнуто, что установление в 2025 году отношений всеобъемлющего стратегического партнерства вывело двусторонние связи на новый этап. Также отмечено, что в 2027 году будет отмечаться 35-летие установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Китаем.

В ходе встречи высоко оценен потенциал расширения сотрудничества в сферах торговли, транспорта, инвестиций, зеленой энергетики, цифровой трансформации, машиностроения, промышленности, сельского хозяйства, науки, образования и гуманитарной сфере.

Отмечено динамичное развитие экономических и торговых связей между Азербайджаном и Китаем. По итогам 2025 года товарооборот между странами составил около 5 млрд долларов США. В Азербайджане зарегистрировано 567 китайских компаний. Подчеркнута важность Межправительственной комиссии по торговому и экономическому сотрудничеству как основного институционального механизма взаимодействия двух стран.

Особое внимание было уделено стратегическому значению совместных проектов в рамках развития Среднего коридора. Отмечено, что Азербайджан поддерживает инициативу Китая "Один пояс, один путь" как важную платформу для укрепления транспортной взаимосвязанности в Евразии, расширения торговых связей и углубления экономического сотрудничества.

Также было отмечено положительное влияние вступившего в силу в июле 2025 года соглашения о взаимной отмене визового режима на развитие туризма, бизнеса и контактов между гражданами двух стран.

Стороны подчеркнули важность продолжения взаимной поддержки и сотрудничества в рамках международных и региональных организаций. Были рассмотрены вопросы совместной деятельности в рамках ООН, СВМДА, Шанхайской организации сотрудничества, Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), COP и других платформ.

Джейхун Байрамов проинформировал коллегу о новых реалиях, сложившихся в регионе в постконфликтный период, масштабных восстановительных работах на освобожденных от оккупации территориях, а также процессе мира и нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

В завершение состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес, региональной и международной повестки.

09:10

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с находящимся с рабочим визитом в Баку китайским коллегой Ван И.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в пресс-службе азербайджанского МИД.

На встрече стороны подчеркнули, что диалог на высшем уровне, взаимное доверие и дружба между народами двух стран являются основной движущей силой в двусторонних отношениях.

Министры высоко оценили стремительное развитие всеобъемлющего стратегического партнерства, установленного в 2025 году. Было отмечено, что важные договоренности, достигнутые в ходе государственного визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Китай, создали прочную основу для расширения связей. Было указано, что в 2027 году будет отмечаться 35-я годовщина установления дипломатических отношений между двумя странами.

Главы МИД также обсудили возможности углубления сотрудничества в сферах торгово-экономических связей, инвестиций, энергетики, транспорта, логистики и коммуникаций. Была особо подчеркнута роль Азербайджана как важного связующего звена между Азией и Европой, а также возрастающее значение Среднего коридора в укреплении региональных и межрегиональных связей.

Стороны вновь подтвердили решимость оказывать взаимную поддержку в рамках ООН, Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) и других международных платформ.

На встрече также состоялся обмен мнениями по региональной ситуации в сфере безопасности и последним событиям. Была отмечена важность непрерывного диалога, дипломатических контактов и многостороннего сотрудничества в преодолении существующих вызовов.

Джейхун Байрамов проинформировал коллегу о мирном процессе с Арменией, а также о восстановительных работах, проводимых Азербайджаном на освобожденных от оккупации территориях в постконфликтный период.

09:00

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с членом Политбюро Центрального Комитета Коммунистической партии Китая, министром иностранных дел Ван И.

Как передает 1news.az, об этом в соцсети Х сообщила пресс-служба азербайджанского МИД.

Поделиться:
982

Актуально

Хроника

Президент Ильхам Алиев выступил на 7-м Саммите СВМДА - ФОТО

Экономика

Антирейтинг Центробанка АР за сентябрь: Yelo Bank уходит в отрыв, Unibank снова в числе ...

Общество

Погода на пятницу: в Баку ожидается до 28 градусов тепла

Политика

Пашинян надеется подписать мирный договор с Азербайджаном до 2031 г.

Политика

Китай поддержал продление председательства Азербайджана в СВМДА

Ицхак Герцог: Азербайджан — пример регионального партнерства и толерантности

Сергей Лавров проводит встречу с Хаканом Фиданом в Баку 

Кыргызстан поддерживает инициативу о продлении председательства Азербайджана в СВМДА до 2028г

Выбор редактора

Сколько стоят деньги? О том, почему Минфин Азербайджана не соглашается с рынком

Неуязвимый Инфантино не теряет позиций: о том, как Баку и Ташкент подтвердили наш прогноз о расколе в УЕФА и АФК

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Идентичность «Сабаха» против модели Каррика: разбор поражения на Олд Траффорд

Застой рынка недвижимости в Азербайджане: застройщики повышают цены на квартиры при отсутствии роста продаж - АНАЛИТИКА

Новости для вас

Шаффер: победа Азербайджана в Карабахской войне проложила путь к миру с Арменией

После ударов по дата-центрам Яндекса в соцсетях стало меньше ботов — Зеленский

Милли Меджлис назвал резолюцию Европарламента по правам человека в Азербайджане предвзятой политической акцией

Президент Азербайджана: У нас прочные политические отношения с Камбоджей - ДОПОЛНЕНО

Последние новости

Адвокат арестованного в Казахстане Navai раскрыла план его защиты

Сегодня, 15:06

Превысил скорость и сел за руль пьяным: детали смертельного ДТП в Баку - ВИДЕО

Сегодня, 14:35

Джейхун Османлы: Матери говорили: «Это история моего ребёнка»

Сегодня, 14:26

Китай поддержал продление председательства Азербайджана в СВМДА

Сегодня, 14:20

Премьер Испании: война с Ираном уже стоила ЕС более чем €100 млрд

Сегодня, 14:10

Погода на пятницу: в Баку ожидается до 28 градусов тепла

Сегодня, 14:00

Турция примет участие в COP17 в Ереване на уровне министров, подтверждения от Азербайджана пока нет — Пашинян

Сегодня, 13:55

Ицхак Герцог: Азербайджан — пример регионального партнерства и толерантности

Сегодня, 13:40

Сергей Лавров проводит встречу с Хаканом Фиданом в Баку 

Сегодня, 13:37

Кыргызстан поддерживает инициативу о продлении председательства Азербайджана в СВМДА до 2028г

Сегодня, 13:32

По обе стороны армяно-азербайджанской границы не должно быть анклавов и эксклавов, считает Пашинян

Сегодня, 13:27

Hraparak: Москва выдвинула Еревану условия по поставкам газа

Сегодня, 13:20

Пашинян: у нас нет проблем с российской концессией, наша задача - сделать железную дорогу конкурентоспособной

Сегодня, 13:15

Наргиз Ахундова: Единая школьная форма стирает социальные различия и учит дисциплине

Сегодня, 13:12

Ильхам Алиев: Азербайджан в период своего председательства в СВМДА уделял приоритетное внимание укреплению организации - ДОПОЛНЕНО

Сегодня, 13:09

Токаев: Азербайджан стал примером всестороннего развития под руководством Ильхама Алиева

Сегодня, 13:06

Число погибших при обрушении крыши школы в Пакистане возросло до 30 - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 13:02

Маск высказался об использовании Starlink

Сегодня, 13:00

У Самвела Карапетяна отберут «Электросети Армении»

Сегодня, 12:57

Дрон атаковал танкер у берегов Румынии

Сегодня, 12:53
Все новости
«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

За каждой победой стоят люди. Те, кто поднялся и пошел защищать Родину, те, кто не вернулся с поля боя и29 / 09 / 2026, 14:25
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55