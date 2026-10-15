В Баку наблюдается пыльный туман. Сколько он продержится?
В Баку и на Абшеронском полуострове наблюдается пыльная погода.
Концентрация пыли в воздухе превышает допустимую норму в 2,2 раза.
Как сообщает Министерство экологии и природных ресурсов, об этом свидетельствуют данные автоматических станций мониторинга качества воздуха.
Пыль имеет трансграничное происхождение и поступила на территорию Азербайджана с воздушными потоками юго-восточного направления.
В ведомстве отметили, что в зависимости от метеорологических условий пыльная погода может сохраняться в течение ближайших двух дней.
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