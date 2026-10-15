Yelo Bank завершил III квартал 2026 года с ростом

Yelo Bank объявил финансовые показатели за третий квартал 2026 года.

За девять месяцев Банк получил чистую прибыль в размере 17.3 млн манатов, расширил активы и кредитный портфель, а показатели капитала укрепились.

С начала года кредитный портфель вырос на 61.2 млн манатов и достиг 1 млрд 150 млн манатов. Основная часть роста пришлась на бизнес-кредиты. Поддержка реального сектора по-прежнему остается приоритетом Банка: портфель бизнес-кредитов вырос на 46.9 млн манатов и достиг 721 млн манатов. Портфель потребительских кредитов с начала года увеличился на 14.4 млн манатов и составил 430 млн манатов.

Благодаря привлекательным условиям по депозитам, предлагаемым Банком, депозиты физических лиц с начала года выросли на 15 млн манатов и достигли 946 млн манатов. Общий депозитный портфель по итогам квартала составил 1 млрд 91 млн манатов. Общие активы Банка за этот же период выросли на 43 млн манатов и достигли 1 млрд 559 млн манатов.

Доходы также сохранили динамику роста. Процентные доходы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 17.4% и достигли 154 млн манатов, а чистый процентный доход увеличился на 8.8% и составил 88 млн манатов. Непроцентные доходы составили 7 млн манатов.

Капитальная база Банка также укрепилась. Общий капитал с начала года вырос примерно на 14 млн манатов и достиг 189 млн манатов. Коэффициент достаточности совокупного капитала составил 14.35%, а коэффициент достаточности капитала первого уровня — 11.69%. Оба показателя превышают установленные нормативы и выросли по сравнению с началом года.

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