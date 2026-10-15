 Yelo Bank завершил III квартал 2026 года с ростом | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

Yelo Bank завершил III квартал 2026 года с ростом

Редакция 1news10:07 - Сегодня
Yelo Bank завершил III квартал 2026 года с ростом

Yelo Bank объявил финансовые показатели за третий квартал 2026 года.

За девять месяцев Банк получил чистую прибыль в размере 17.3 млн манатов, расширил активы и кредитный портфель, а показатели капитала укрепились.

С начала года кредитный портфель вырос на 61.2 млн манатов и достиг 1 млрд 150 млн манатов. Основная часть роста пришлась на бизнес-кредиты. Поддержка реального сектора по-прежнему остается приоритетом Банка: портфель бизнес-кредитов вырос на 46.9 млн манатов и достиг 721 млн манатов. Портфель потребительских кредитов с начала года увеличился на 14.4 млн манатов и составил 430 млн манатов.

Благодаря привлекательным условиям по депозитам, предлагаемым Банком, депозиты физических лиц с начала года выросли на 15 млн манатов и достигли 946 млн манатов. Общий депозитный портфель по итогам квартала составил 1 млрд 91 млн манатов. Общие активы Банка за этот же период выросли на 43 млн манатов и достигли 1 млрд 559 млн манатов.

Доходы также сохранили динамику роста. Процентные доходы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 17.4% и достигли 154 млн манатов, а чистый процентный доход увеличился на 8.8% и составил 88 млн манатов. Непроцентные доходы составили 7 млн манатов.

Капитальная база Банка также укрепилась. Общий капитал с начала года вырос примерно на 14 млн манатов и достиг 189 млн манатов. Коэффициент достаточности совокупного капитала составил 14.35%, а коэффициент достаточности капитала первого уровня — 11.69%. Оба показателя превышают установленные нормативы и выросли по сравнению с началом года.

Хотите уточнить условия, которые показал кредитный калькулятор? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты FacebookInstagramWhatsapp или yelo.az

Yelo Bank – Яркий Банкинг! 

Поделиться:
415

Актуально

Хроника

Президент Ильхам Алиев выступил на 7-м Саммите СВМДА - ФОТО

Экономика

Антирейтинг Центробанка АР за сентябрь: Yelo Bank уходит в отрыв, Unibank снова в числе ...

Общество

Погода на пятницу: в Баку ожидается до 28 градусов тепла

Политика

Пашинян надеется подписать мирный договор с Азербайджаном до 2031 г.

Общество

Адвокат арестованного в Казахстане Navai раскрыла план его защиты

Превысил скорость и сел за руль пьяным: детали смертельного ДТП в Баку - ВИДЕО

Погода на пятницу: в Баку ожидается до 28 градусов тепла

Наргиз Ахундова: Единая школьная форма стирает социальные различия и учит дисциплине

Выбор редактора

Сколько стоят деньги? О том, почему Минфин Азербайджана не соглашается с рынком

Неуязвимый Инфантино не теряет позиций: о том, как Баку и Ташкент подтвердили наш прогноз о расколе в УЕФА и АФК

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Идентичность «Сабаха» против модели Каррика: разбор поражения на Олд Траффорд

Застой рынка недвижимости в Азербайджане: застройщики повышают цены на квартиры при отсутствии роста продаж - АНАЛИТИКА

Новости для вас

Дочь погибшей при пожаре в Баку Кенуль Велибейли обратилась за помощью - ВИДЕО

Какая будет погода в Баку 14 октября?

«Все, кроме Азербайджана»: УЕФА опубликовал план, написанный на случай поражения в борьбе с ФИФА

TƏBİB прокомментировал инцидент в школе поселка Бина - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Али Гаджизаде: «Мы не вмешиваемся в чужие дела - и не позволим вмешиваться в наши»

Сегодня, 15:17

Адвокат арестованного в Казахстане Navai раскрыла план его защиты

Сегодня, 15:06

Превысил скорость и сел за руль пьяным: детали смертельного ДТП в Баку - ВИДЕО

Сегодня, 14:35

Джейхун Османлы: Матери говорили: «Это история моего ребёнка»

Сегодня, 14:26

Китай поддержал продление председательства Азербайджана в СВМДА

Сегодня, 14:20

Премьер Испании: война с Ираном уже стоила ЕС более чем €100 млрд

Сегодня, 14:10

Погода на пятницу: в Баку ожидается до 28 градусов тепла

Сегодня, 14:00

Турция примет участие в COP17 в Ереване на уровне министров, подтверждения от Азербайджана пока нет — Пашинян

Сегодня, 13:55

Ицхак Герцог: Азербайджан — пример регионального партнерства и толерантности

Сегодня, 13:40

Сергей Лавров проводит встречу с Хаканом Фиданом в Баку 

Сегодня, 13:37

Кыргызстан поддерживает инициативу о продлении председательства Азербайджана в СВМДА до 2028г

Сегодня, 13:32

По обе стороны армяно-азербайджанской границы не должно быть анклавов и эксклавов, считает Пашинян

Сегодня, 13:27

Hraparak: Москва выдвинула Еревану условия по поставкам газа

Сегодня, 13:20

Пашинян: у нас нет проблем с российской концессией, наша задача - сделать железную дорогу конкурентоспособной

Сегодня, 13:15

Наргиз Ахундова: Единая школьная форма стирает социальные различия и учит дисциплине

Сегодня, 13:12

Ильхам Алиев: Азербайджан в период своего председательства в СВМДА уделял приоритетное внимание укреплению организации - ДОПОЛНЕНО

Сегодня, 13:09

Токаев: Азербайджан стал примером всестороннего развития под руководством Ильхама Алиева

Сегодня, 13:06

Число погибших при обрушении крыши школы в Пакистане возросло до 30 - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 13:02

Маск высказался об использовании Starlink

Сегодня, 13:00

У Самвела Карапетяна отберут «Электросети Армении»

Сегодня, 12:57
Все новости
«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

За каждой победой стоят люди. Те, кто поднялся и пошел защищать Родину, те, кто не вернулся с поля боя и29 / 09 / 2026, 14:25
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55