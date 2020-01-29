Тот самый «Робин Гуд»: Он оплатил счета и подарил деньги пострадавшим от землетрясения в Турции - ФОТО

В Турции неизвестный благотворитель, периодически оплачивающий счета малоимущих должников и подбрасывающий конверты с деньгами в их дома, на этот раз дал о себе знать в пострадавшей от землетрясения провинции Элязыг.

Как сообщает Hürriyet, мужчина пришел к нескольким бакалейщикам и попросил показать тетрадь, в которую записываются долги клиентов, после чего оплатил наиболее крупные счета. Мужчина отказался представиться, как обычно попросив называть его «Робин Гуд».

Сообщается, что некоторые малоимущие и наиболее пострадавшие от разрушительного землетрясения жители Элязыга обнаружили у своих ворот конверты с деньгами и пакеты с продуктами и одеждой.

Напомним, что 24 января в восточной провинции Элязыг произошло разрушительное землетрясение магнитудой 6.8. В результате трагедии погиб 41 человек, много раненых.

1news.az

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