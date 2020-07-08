Трамп объяснил планы запретить TikTok

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США рассматривают возможность блокировки китайского приложения TikTok как способ отомстить Пекину за коронавирус.

Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, передает Fortune.

«Это большой бизнес. Посмотрите, что случилось с Китаем с этим вирусом, что они сделали со страной и всем миром, позор», — объяснил Трамп. При этом президент США не раскрыл подробности такого решения.

О планах запретить в США TikTok ранее сообщил госсекретарь Майк Помпео. По его словам, Вашингтон действительно думает об ограничениях на установку китайских приложений, но никаких конкретных решений пока не принял. «[Вы можете установить TikTok], если вас не смущает, что личные данные окажутся в руках Коммунистической партии Китая», — сказал Помпео.

Китайское приложение уже постановили заблокировать в Гонконге. Такое решение было принято в связи с рассмотрением властями КНР закона о нацбезопасности.

Приложение TikTok появилось в 2017 году, его разработчик — китайская компания ByteDance. В основном приложением пользуются подростки и дети младшего возраста.

Lenta.Ru