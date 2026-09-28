В AZAL разъяснили причины отмены рейсов в Нахчыван

Ряд рейсов «Азербайджанских авиалиний» (AZAL) по маршруту Баку - Нахчыван - Баку, запланированных на 28 сентября 2026 года, был отменен из-за неблагоприятных погодных условий.

Как сообщили в AZAL, выполнение полетов будет возобновлено после стабилизации погодных условий.

Пассажиры будут оперативно проинформированы о возможных изменениях, передает 1news.az.

Отметим, что национальный авиаперевозчик Азербайджана принимает все решения в целях обеспечения безопасности пассажиров и экипажа, а полеты осуществляются в соответствии с международными стандартами авиационной безопасности.