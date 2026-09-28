 В Шуше автомобиль подорвался на мине, есть пострадавший | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

В Шуше автомобиль подорвался на мине, есть пострадавший

Редакция 1news19:10 - Сегодня
В Шуше автомобиль подорвался на мине, есть пострадавший

Сегодня на территории села Джамилляр освобожденного от оккупации Шушинского района произошел взрыв мины.

Как сообщается в совместной информации пресс-служб МВД, Генеральной прокуратуры и Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA), автомобиль, которым управлял 47-летний житель Баку Бахтияр Байрамов, подорвался на противотанковой мине на неразминированном участке бывшей линии соприкосновения.

В результате мужчина получил травмы различной степени тяжести.

По факту происшествия прокуратура Шушинского района проводит расследование.

В связи с произошедшим ANAMA, МВД и Генеральная прокуратура вновь призвали граждан соблюдать правила безопасности, обращать внимание на предупреждающие знаки, не прикасаться к подозрительным предметам, не заходить на незнакомые территории и не вмешиваться в работы по их ограждению.

Поделиться:
776

Актуально

Xроника

В Азербайджане назначены новые главы исполнительной власти трех районов

Общество

В Шуше автомобиль подорвался на мине, есть пострадавший

Общество

В AZAL разъяснили причины отмены рейсов в Нахчыван

Мнение

Фантомные боли и реальные угрозы: «арцахская» повестка как плацдарм армянского ...

Общество

В Баку уволили водителя автобуса, вступившего в конфликт с пассажиром

Новому главе ИВ Нафталана 37 лет: что известно о Мамедии Мамедове

Кто они — новые главы Гедабейского и Гарадагского районов

В Шуше автомобиль подорвался на мине, есть пострадавший

Выбор редактора

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Идентичность «Сабаха» против модели Каррика: разбор поражения на Олд Траффорд

Застой рынка недвижимости в Азербайджане: застройщики повышают цены на квартиры при отсутствии роста продаж - АНАЛИТИКА

Без прежних берегов. Каспий меняется, можно ли это остановить? - ИНТЕРВЬЮ

Лимиты на card-to-card в Азербайджане: правильный диагноз — неправильное лекарство?

Новости для вас

Песня Диляры Кязимовой прозвучала в голливудском фильме с Лиамом Нисоном - ВИДЕО

В Азербайджане объявлено желтое и оранжевое предупреждение

Известный блогер из «Русско-азербайджанской семейки» рассказала, что в Баку ей не диагностировали перелом ноги - ФОТО

Убил в столице, спрятал тело в Гусаре: подробности жестокой расправы

Последние новости

В Баку уволили водителя автобуса, вступившего в конфликт с пассажиром

Сегодня, 22:40

В ООН состоялась международная конференция «Право на возвращение и деколонизация» - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 22:36

Цена золота пошла вниз

Сегодня, 22:20

Карлайл Корбин: Последовательная деятельность Бакинской инициативной группы в вопросе деколонизации имеет важное значение

Сегодня, 21:58

Новому главе ИВ Нафталана 37 лет: что известно о Мамедии Мамедове

Сегодня, 21:41

Глава постпредства Нахчыванской АР в Баку освобожден от занимаемой должности

Сегодня, 21:21

10 человек погибли при пожаре на предприятии по производству петард в РФ - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 21:01

Кто они — новые главы Гедабейского и Гарадагского районов

Сегодня, 20:40

Российская армия нанесла удар по больнице в центре Киева, есть пострадавшие - ВИДЕО

Сегодня, 20:20

Юрий Гусев: Украина никогда не забудет поддержку украинских детей Азербайджаном

Сегодня, 20:07

Путин ограничил доступ к данным ТЭК

Сегодня, 19:30

В Шуше автомобиль подорвался на мине, есть пострадавший

Сегодня, 19:10

Азербайджанские кикбоксеры завоевали 16 медалей на чемпионате мира

Сегодня, 19:00

В Азербайджане назначены новые главы исполнительной власти трех районов

Сегодня, 18:44

Эми Карлон провела встречу с представителями ведущих СМИ

Сегодня, 18:34

Суд над заказчиком убийства Вюсала Шильдера: обвиняемый требовал прекратить отношения с сестрой жены

Сегодня, 18:30

В ООН заявили, что террористы все чаще используют ИИ

Сегодня, 18:15

32 года ожидания: любовь, которую не смогла разрушить даже война - ВИДЕО

Сегодня, 18:00

Где в Азербайджане запрещено курить и какие штрафы грозят нарушителям

Сегодня, 17:43

В Геранбое автомобиль насмерть сбил 13-летнего мальчика

Сегодня, 17:35
Все новости
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Сегодня исполняется три года событию, которое навсегда изменило ход современной истории Азербайджана и расставило все точки над «i» в вопросе20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55
Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

07 / 08 / 2026, 13:37