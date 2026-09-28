В Шуше автомобиль подорвался на мине, есть пострадавший

Сегодня на территории села Джамилляр освобожденного от оккупации Шушинского района произошел взрыв мины.

Как сообщается в совместной информации пресс-служб МВД, Генеральной прокуратуры и Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA), автомобиль, которым управлял 47-летний житель Баку Бахтияр Байрамов, подорвался на противотанковой мине на неразминированном участке бывшей линии соприкосновения.

В результате мужчина получил травмы различной степени тяжести.

По факту происшествия прокуратура Шушинского района проводит расследование.

В связи с произошедшим ANAMA, МВД и Генеральная прокуратура вновь призвали граждан соблюдать правила безопасности, обращать внимание на предупреждающие знаки, не прикасаться к подозрительным предметам, не заходить на незнакомые территории и не вмешиваться в работы по их ограждению.