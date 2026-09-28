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Где в Азербайджане запрещено курить и какие штрафы грозят нарушителям

Фаига Мамедова17:43 - Сегодня
Где в Азербайджане запрещено курить и какие штрафы грозят нарушителям

В Азербайджане введены ограничения на использование табачных изделий в ряде общественных и закрытых мест. Лица, нарушающие эти правила, могут быть привлечены к административной ответственности.

Как сообщает BAKU.WS, курение запрещено в административных зданиях, на рабочих местах, в общественном транспорте, на объектах образования, здравоохранения, культуры и спорта, а также в закрытых помещениях, где проводятся массовые мероприятия.

Кроме того, употребление табачных изделий не допускается на объектах торговли, общественного питания и бытового обслуживания, в жилых зданиях общего пользования и других закрытых пространствах. В установленных законом случаях на предприятиях для этого могут быть выделены специальные места.

Один из интересных моментов связан с курением в парках. Общего запрета на употребление табака на всей территории парков не существует, однако курить запрещено на детских и спортивных площадках. Стоит отметить, что общего запрета на курение в личном автомобиле нет. Тем не менее, если машина используется как средство пассажироперевозок - например, в качестве такси, - употреблять табачные изделия в таком транспортном средстве нельзя.

Согласно законодательству, лица, курящие в запрещенных местах, могут быть оштрафованы на 30 манатов. За использование табачных изделий на воздушном транспорте сумма штрафа составляет 500 манатов.

С другой стороны, ответственность влечет за собой и бросание сигаретных окурков и табачных отходов в окружающую среду. В этом случае может быть применен штраф в размере 300 манатов. Если аналогичное правонарушение совершено повторно в течение года после применения административного взыскания, штраф может быть увеличен до 700 манатов либо назначены общественные работы на срок от 60 до 100 часов.

Сотрудник пресс-службы МВД Джасарят Ганбарли сообщил BAKU.WS, что выполнение задач, вытекающих из требований закона «Об ограничении использования табачных изделий», находится под постоянным контролем сотрудников полиции:

«Городскими и районными органами полиции республики совместно с профильными организациями регулярно проводятся мониторинги и профилактические мероприятия в местах, где законом курение не разрешено.

Отметим, что в отношении лиц, использующих табачные изделия в запрещенных законом местах, выбрасывающих отходы в окружающую среду, а также продающих табачную продукцию несовершеннолетним, применяются меры административного взыскания. Еще раз призываем каждого выполнять свой гражданский долг и соблюдать требования законодательства».

 

 

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