Глава DCO анонсировала визит в Азербайджан

Генеральный секретарь Организации цифрового сотрудничества (DCO) Дима Аль Яхья анонсировала свой предстоящий визит в Азербайджан.

Об этом она сообщила в соцсети X по итогам встречи с послом Азербайджана в Саудовской Аравии Муталлимом Мирзоевым.

«Теплая встреча в Эр-Рияде, а впереди уже совсем скоро — увлекательная поездка в Азербайджан. Рада вновь встретиться с послом Азербайджана в Саудовской Аравии Муталлимом Мирзоевым в преддверии моего предстоящего визита», — отметила она.

Дима Аль Яхья также подчеркнула, что, согласно данным Digital Economy Navigator, цифровое развитие Азербайджана демонстрирует высокие показатели. В частности, уровень внедрения цифровых технологий для социальной интеграции составляет 83,4%.

«С нетерпением жду возможности лично увидеть этот прогресс и продолжить развивать наше сотрудничество по мере того, как Азербайджан приближается к присоединению к сообществу DCO», — отметила она.

DCO была основана в ноябре 2020 года как глобальная многосторонняя организация, направленная на ускорение инклюзивного роста цифровой экономики и обеспечение цифрового благополучия для всех.

1 сентября 2026 года Министерство транспорта и цифрового развития Азербайджана сообщило о вступлении страны в DCO.