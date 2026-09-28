Иран направил протест в ICAO из-за ограничений США

Власти Ирана направили протест в Международную организацию гражданской авиации (ICAO) в связи с введенными США ограничениями на полеты иранских авиакомпаний.

Об этом заявил глава Организации гражданской авиации Ирана Абузар Шируди, передает IRNA.

По его словам, протест был направлен «для защиты законных прав и противодействия незаконным ограничениям».

Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что с 23 сентября иранские авиакомпании не смогут совершать полеты, а также получать услуги наземного обслуживания из-за санкций.