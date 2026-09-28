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32 года ожидания: любовь, которую не смогла разрушить даже война - ВИДЕО

Ляман Гасанова18:00 - Сегодня
32 года ожидания: любовь, которую не смогла разрушить даже война - ВИДЕО

Есть ожидание, которое длится дни, месяцы или годы. А есть ожидание, становящееся самой жизнью.

История Севды Алиевой — именно такая.

Тридцать два года она ждала своего жениха Мехмана Мусаева, уроженца Кельбаджарского района, который исчез во время Первой Карабахской войны и долгие годы считался пропавшим без вести.

У них были планы на обычное человеческое счастье: дом, семья, дети и свадьба. Но война изменила их судьбы. Мехман ушёл на войну и не вернулся. А Севда так и осталась ждать.

Он обещал ей, что после освобождения Карабаха они сыграют красивую свадьбу.

Для кого-то это могли быть слова, сказанные в тревожное военное время. Для Севды они стали обещанием, которое она пронесла через три десятилетия.

Она не вышла замуж. Не создала другую семью. Всё это время продолжала надеяться, что однажды Мехман вернётся.

Годы проходили. Менялись времена, поколения, сама жизнь. Но ожидание оставалось.

«Я годами ждала его не таким, а живым. Каждый день, момент, каждую минуту», − сказала она, отвечая на вопросы журналистов.

Мехман Мусаев родился 5 июня 1964 года в Кельбаджарском районе. Во время Первой Карабахской войны он пропал без вести. Семья десятилетиями жила без ответа на главный вопрос: где он и что с ним произошло?

И только спустя 32 года этот вопрос получил свой трагический ответ.

Останки Мехмана были обнаружены в Кельбаджаре. В июле 2025 года его останки передали семье, после чего он был предан земле в Кельбаджаре — на своей родной земле.

Для Севды это возвращение стало одновременно исполнением самого долгого ожидания и его окончанием.

Недавно она пришла на Военное мемориальное кладбище, чтобы почтить память шехидов Отечественной войны. Затем посетила могилу Национального героя Мубариза Ибрагимова на Аллее почётного захоронения.

Она стояла у могилы со слезами на глазах.

Возможно, в эти минуты перед ней вновь проходили все 32 года — молодая девушка, провожающая жениха; надежда на его возвращение; письма и воспоминания; долгие годы неизвестности; и то обещание о свадьбе, которое так и не стало реальностью.

Карабах в этой истории — не просто географическое название.

Это земля, с которой была связана судьба Мехмана. Земля, куда он обещал вернуться. Земля, где спустя десятилетия нашли его останки и где он наконец обрёл покой.

А история Севды — это история ожидания, которое оказалось сильнее времени.

Она ждала не потому, что знала наверняка, что Мехман жив. Она ждала потому, что любовь не всегда требует доказательств.

Тридцать два года она хранила верность человеку, с которым мечтала однажды сыграть свадьбу.

И хотя их свадьба так и не состоялась, спустя десятилетия Мехман всё же вернулся домой — в Кельбаджар.

Вернулся туда, откуда когда-то ушёл.

 


 

 

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