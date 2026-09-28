Верховный лидер Ирана обещает очистить Аравийское море от «врагов»

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи в своем Telegram-канале заявил, что вражеские силы не осмелятся вторгнуться в Ормузский пролив и Персидский залив, а в скором времени и Аравийское море будет очищено от них.

По его словам, из-за сегодняшних ударов, нанесенных по противнику в Ормузском проливе и Персидском заливе, западные государства больше не смогут продвинуться дальше Аравийского моря.

Хаменеи также выразил надежду на победу Ирана, его союзников и на поражение его врагов.

Источник: Fars