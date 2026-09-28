Путин ограничил доступ к данным ТЭК

Президент России Владимир Путин подписал указ, ограничивающий доступ к ряду сведений в сфере топливно‑энергетического комплекса.

Документ опубликован и предусматривает особый порядок использования такой информации.

В указе отмечается, что меры приняты «в связи с необходимостью безотлагательных действий в ответ на недружественные и противоречащие международному праву шаги США и примкнувших к ним государств и организаций».

Под ограничение попадают данные об экспорте товаров юридическими лицами: наименования и объёмы поставок, цены, сведения о продавцах и покупателях, перевозчиках, страховщиках, маршрутах и терминалах, а также реквизиты транспортных документов.

Запрещён свободный доступ к информации о переработке и производстве на российских НПЗ, к агрегированным данным таможенной статистики, а также к содержанию документов, необходимых для таможенных операций.

Особый раздел касается биржевых сделок с топливом: планируемые объёмы реализации и заключённые контракты по продаже бензина (92‑го и выше) и дизельного топлива нефтяными компаниями и их дочерними структурами.