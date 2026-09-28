Юрий Гусев: Украина никогда не забудет поддержку украинских детей Азербайджаном

Посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев поблагодарил Азербайджан за поддержку украинских детей, пострадавших в результате российско-украинского конфликта.

Как передает Report, об этом он заявил журналистам в Бакинском аэропорту, куда сегодня прибыла очередная группа детей из Харьковской и Херсонской областей Украины.

"Мы очень ценим и благодарим президента Азербайджана Ильхама Алиева, правительство и весь азербайджанский народ за поддержку украинских детей. Мы никогда этого не забудем", - сказал Гусев.

По словам Гусева, проводимая Азербайджаном программа реабилитации сближает детей из двух стран, их семьи и народы.

"Это очень важная программа, которая объединяет детей из Украины и Азербайджана, объединяет семьи и наши народы. Большое спасибо, Азербайджан", - добавил он.