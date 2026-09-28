Азербайджанские кикбоксеры завоевали 16 медалей на чемпионате мира

В итальянском городе Езоло прошел чемпионат мира WAKO среди юношей и молодежи.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, сборная Азербайджана завершила чемпионат с 16 медалями (10 золотых, 4 серебряные и 2 бронзовые).

Команда заняла 11-е место по общему количеству медалей и 3-е место по количеству медалей, завоеванных в ринговых поединках.

Среди молодежи чемпионами мира стали Али Майылзаде (57 кг, Low Kick), Адиль Асадов (54 кг, К-1) и Гюльгяз Ибрагимли (48 кг, Low Kick).

Среди юношей золотые медали завоевали Гусейн Махмудзаде (42 кг, Low Kick), Сеймур Гулиев (45 кг, лоу-кик), Гусейн Амирли (45 кг, К-1), Низами Алиев (48 кг, Full Contact), Айхан Аллахярлы (54 кг, К-1), Джамиль Мамедов (42 кг, К-1) и Эльдар Рзаев (75 кг, Low Kick).

Судьи в ринге Айдын Коч Агабеков и Анар Мамедов подтвердили свой статус рефери международной категории «А». А. Мамедов также был удостоен награды «Лучший судья в ринге» чемпионата.

Всего в соревнованиях боролись спортсмены из 79 стран.