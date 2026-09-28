В МИД Армении заявили о приверженности углублению партнерства с ЕС

Замглавы МИД Армении Ваан Костанян в ходе встречи с делегацией рабочей группы Совета ЕС по Восточной Европе и Центральной Азии заявил о приверженности правительства страны углублению партнерства с ЕС, сообщает пресс-служба министерства.

Стороны отметили важность эффективной реализации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения — ЕС и документа «Стратегическая повестка партнерства Армения — ЕС», обсудили перспективы развития сотрудничества в сфере безопасности. Был затронут вопрос интеграции Армении в региональные транспортные сети.

Источник: ТАСС