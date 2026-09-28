В ООН заявили, что террористы все чаще используют ИИ

Террористические группировки все активнее используют новые технологии, включая искусственный интеллект, а также пытаются воспользоваться нестабильностью и слабостью государственного управления в отдельных странах. Об этом заявил ТАСС исполняющий обязанности заместителя генерального секретаря ООН, глава Контртеррористического управления всемирной организации Александр Зуев по случаю 25-летия создания Контртеррористического комитета Совета Безопасности ООН.

«Терроризм продолжает эволюционировать. Террористические группировки все чаще используют новые и развивающиеся технологии, включая искусственный интеллект, и стремятся воспользоваться нестабильностью и слабым государственным управлением, особенно в некоторых частях Африки», — заявил Зуев.

По его словам, для противодействия меняющейся террористической угрозе необходимы постоянные усилия и бдительность. Зуев также отметил, что Контртеррористическое управление ООН совместно с Контртеррористическим комитетом Совбеза и его исполнительным директоратом координирует помощь государствам в укреплении потенциала и оказывает им техническое содействие на основе рекомендаций комитета.