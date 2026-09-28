ПАСЕ опубликовала доклад по парламентским выборам в Армении

Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в своем докладе по парламентским выборам 7 июня в Армении назвала наиболее спорным моментом отмену итогов голосования на трех участках, в результате чего партия «Процветающая Армения» (находящегося под арестом бизнесмена и политика Гагика Царукяна) не прошла в парламент страны.

В докладе отмечается, что это были первые выборы в законодательный орган после перехода Армении к парламентской форме правления. Они проходили на фоне масштабных геополитических перемен, последовавших за процессом нормализации отношений Армении с Азербайджаном, глубоким кризисом, связанным с перемещением армянского населения из Карабаха, и заметным охлаждением отношений с Россией.

Утверждается, что правящая партия «Гражданский договор» во главе с премьер-министром Николом Пашиняном «стремилась укрепить проевропейский курс». А оппозиция, включая блоки «Сильная Армения» и «Армения», а также партию «Процветающая Армения», строила свои предвыборные программы на вопросах безопасности, суверенитета и углубления сотрудничества с Россией и Евразийским экономическим союзом.

«Обстановка внутри страны характеризовалась глубокой поляризацией общества и массовыми протестами. Доверие к государственным институтам и вера в возможность политических перемен через выборы были подорваны годами конфронтации, а также продолжающимися правовыми и организационными реформами. Дополнительную напряженность создавали необычно острые разногласия между правительством и руководством Армянской апостольской церкви, а также возбуждение уголовных дел, включая применение меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении ряда видных оппозиционных и религиозных деятелей», — говорится в тексте.

Отмечается, что многие кандидаты заявили о прямых угрозах в свой адрес или в адрес своих сторонников как со стороны государственных органов, так и со стороны иностранных субъектов. Сотрудники государственного сектора сообщили о том, что их заставляли или оказывали давление на них, чтобы они посещали митинги «Гражданского договора», наблюдатели также задокументировали несколько случаев давления со стороны руководителей предприятий на своих сотрудников с целью принудить их участвовать в оппозиционных митингах.

Авторы доклада обратили внимание на то, что было инициировано более 200 уголовных расследований по фактам подкупа избирателей и связанных с этим избирательных преступлений, в основном направленных против оппозиции, что создало впечатление избирательного правоприменения. Публикация в интернете частных телефонных разговоров кандидатов, ставших объектом преследования, вызвала дополнительные опасения по поводу политической слежки.

«Недавние государственные социальные программы, введенные незадолго до выборов, такие как целевое списание долгов и смягчение штрафов за нарушения правил дорожного движения, рассматривались как де-факто инструменты предвыборной кампании, несмотря на их техническое соответствие избирательному законодательству», — отмечается в тексте.

В докладе говорится, что ряд дорогостоящих предвыборных мероприятий (в частности, концертов), финансируемых крупными банками, воспринимался общественностью как форма косвенной поддержки правящей партии. Использование государственных ресурсов для проведения предвыборных акций, а также избирательный подход контролирующих органов к оценке социальных программ оппозиции и правительства способствовали формированию представлений о предвзятости.

«В последние годы наблюдается рост использования правоохранительных органов против оппозиционных кандидатов и активистов, массовые уголовные процессы по подкупу избирателей, почти все из которых направлены против оппозиционных или склоняющихся к оппозиции деловых кругов», — говорится в документе.

Его авторы отмечают, что на момент составления отчета отсутствовали обвинительные приговоры по таким делам, что вызывает вопросы в плане соблюдения надлежащей правовой процедуры и предвыборного воздействия (на оппозицию).

В ПАСЕ обратили внимание на то, что в отчетах международных и местных НПО отмечается непропорциональное количество случаев предварительного заключения, запугивание лидеров протестов.

Общественное телевидение и ряд ключевых частных вещателей демонстрировали явную предвзятость в пользу правящей партии и негативно освещали деятельность ведущих оппозиционных партий, в то время как другие СМИ неизменно представляли правительство в критическом свете.

Внешнее влияние

В докладе отмечается, что выборы сопровождались «беспрецедентным и вызывающим тревогу внешним вмешательством».

Под этим, в первую очередь, подразумевается эмбарго со стороны России на сельхозпродукцию из Армении, возможность пересмотра цены на газ и жесткая дипломатическая риторика из Москвы — «чтобы склонить исход выборов в пользу оппозиционных или антиправительственных партий».

При этом в ПАСЕ обратили внимание и на «открытую и демонстративную поддержку правящей партии со стороны западных и европейских официальных лиц — включая президента США, президента Франции и высокопоставленных представителей ЕС».

Авторы доклада называют их, преимущественно, декларативными и лишенными «мощного элемента принуждения, как в случае с действиями России». Однако они также воспринимались как внешнее вмешательство.

Ключевой спорный момент — результат «Процветающей Армении»

Таковым в докладе считается решение ЦИК признать недействительными результаты голосования на ряде избирательных участков.

«Согласно некоторым расчетам, если бы эти данные были учтены, партия «Процветающая Армения» могла бы преодолеть 4-процентный барьер, получить депутатские мандаты и не допустить получения правящей партией большинства в три пятых голосов. ЦИК обосновал свое решение одной фразой, заявив, что «признание результатов на этих участках недействительными не повлияло на общий итог выборов», и отказался назначать повторное голосование. Такое обоснование решения представляется крайне недостаточным, особенно с учетом значимости его последствий», — говорится в докладе.

Авторы обращают внимание на то, что в своем последующем заявлении председатель Центризбиркома сослался на срочный доклад Венецианской комиссии, касающийся отмены результатов выборов конституционными судами, в котором отмечаются потенциальные риски тактического голосования при проведении повторных выборов.

«Однако данный доклад не исключает возможности повторного голосования в случаях, когда лишение избирателей права голоса может кардинально изменить распределение мандатов и уровень представительности парламента», — отмечается в тексте.

Кроме того, судебные разбирательства, касающиеся исключения результатов голосования на отдельных участках и утраты мандатов партией «Процветающая Армения», не привели к восстановлению прав. Отчасти это произошло из-за ограничений, касающихся права на обращение в суд, и жестких процессуальных сроков.

Наблюдатели считают, что существует риск того, что значительная часть электората останется без эффективного представительства, учитывая, насколько близок результат, показанный ППА, к 4-процентному избирательному порогу.

Выводы

Несмотря на все указанные и другие недочеты, авторы считают, что в целом «результаты выборов свидетельствуют о том, что народ Армении выбрал проевропейский путь. Общество продемонстрировало свою приверженность демократическим ценностям и устойчивость, несмотря на выявленные недостатки и беспрецедентное внешнее давление», говорится в докладе.

При этом в ПАСЕ считают, что для дальнейшего развития демократии в Армении необходимы неотложные институциональные и правовые реформы, особенно в таких сферах, как финансирование избирательных кампаний, использование государственного аппарата в партийно-политических целях, правовые механизмы разрешения избирательных споров и устойчивость к внешним угрозам.

Парламентские выборы в Армении прошли 7 июня 2026 года. Согласно официальным итогам, в Национальное собрание прошли три политические силы: партия «Гражданский договор» (возглавляемая Николом Пашиняном) получила 49,7456% голосов (726 819 голосов), блок «Сильная Армения» — 23,2710% (340 060 голосов), а блок «Армения» — 9,9231% (144 983 голоса).

Источник: Sputnik Армения