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Фантомные боли и реальные угрозы: «арцахская» повестка как плацдарм армянского реваншизма

Фарида Багирова16:47 - Сегодня
Фантомные боли и реальные угрозы: «арцахская» повестка как плацдарм армянского реваншизма

Армения получила исторический шанс окончательно выйти из логики разрушительной для нее войны, но судя по происходящему, кто-то упорно цепляется за прошлое, не будучи в силах расстаться с иллюзиями.

Сегодня в Ереване разворачивается опасная политическая игра – на арену вновь выносится «арцахская» тема, радикальная оппозиция и бывшие функционеры ликвидированного режима продолжают провокационные шаги в стремлении создать параллельную реальность.

В годовщину начала 44-дневной войны, собравшись в Ераблуре, они вновь стали выступать с претензиями на темы «утрат», «изгнания» и «коллективного возвращения». Бывший главарь сепаратистской хунты Самвел Шахраманян потребовал от армянского руководства сохранения ликвидированных «арцахских» институтов, тем самым фактически поставив под сомнение политический курс Еревана.

Такая конструкция работает по простой схеме: пока существует «арцахская» повестка, можно попытаться сформировать пространство для новых провокаций. По большому счету, эта повестка - политический плацдарм армянских радикалов. Но гораздо опасней, когда в него оказывается вовлеченным само государственное пространство Армении.

Недавний скандал в армянском парламенте, когда Гегам Степанян публично представился «омбудсменом Арцаха» при обсуждениях социально-экономического положения покинувших Карабах армян, вскрыл всю глубину проблемы. И хотя часть депутатов от правящей партии демонстративно покинула зал заседаний, сам факт предоставления парламентской трибуны человеку, выступающему от имени ликвидированного сепаратистского режима - вопиющий абсурд.

Возникает закономерный вопрос: является это слабостью власти, не способной пресечь реваншистские выпады на корню, или частью двойной игры? Пока ереванское руководство громко декларирует стремление к миру, во внутренних институтах страны продолжается ползучая легитимизация сепаратизма.

Безусловно, радикалам абсолютно безразличны судьбы армян, добровольно покинувших Карабах. За их желанием сохранить сепаратистскую повестку стоят устремления к новым геополитическим авантюрам. И это еще раз подтверждает необходимость зачистки армянского конституционного поля от территориальных претензий.

Позиция Азербайджана предельно ясна и бескомпромиссна - страна полностью восстановила свой суверенитет и территориальную целостность в соответствии с международным правом, страница противостояния перевернута, а главным приоритетом регионального развития объявлен устойчивый мир и созидание.

В этой новой реальности нет места попыткам реанимировать мертвые геополитические конструкции. Межгосударственный мир не терпит двусмысленности. Азербайджан свою историческую задачу выполнил. Теперь мяч на стороне Армении, которой предстоит доказать на практике, что миротворческая риторика - не маскировка, а осознанный выбор цивилизованного будущего.

До тех пор, пока в Армении терпят реваншистов и легитимизируют фантомные институты, главный вопрос о готовности принять новую региональную реальность остается открытым. И ответ на него предстоит дать самой Армении - прежде всего перед собственным народом. Потому что тому, кто сохраняет политический плацдарм прошлого конфликта, грозит и возможность нового.

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