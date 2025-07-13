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Лавров прибыл в Китай

First News Media11:29 - Сегодня
Лавров прибыл в Китай

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл Китай, где примет участие в заседании Совета глав МИД (СМИД) стран ШОС.

Правительственный борт приземлился в аэропорту Пекина, передает корреспондент ТАСС.

В Пекин глава российской дипломатии направился из КНДР, где находился с трехдневным рабочим визитом в городе Вонсан. До этого министр принимал участие в мероприятиях по линии АСЕАН в Куала-Лумпуре с 10 по 11 июля.

Как сообщила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова, СМИД ШОС будет проходить в Тяньцзине 14-15 июля. Министерское заседание станет ключевым этапом в подготовке саммита организации, который состоится в том же китайском городе 30 августа - 1 сентября. По словам дипломата, у Лаврова также запланирован ряд двусторонних встреч на полях мероприятия.

Захарова отметила, что главы дипведомств намерены обсудить нынешнее состояние и перспективы дальнейшего развития деятельности ШОС. Особое внимание будет уделено актуальной международной и региональной повестке дня, в том числе тематике 80-й годовщины окончания Второй мировой войны и образования ООН.

Источник: ТАСС

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