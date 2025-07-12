25-летнюю индийскую теннисистку застрелил собственный отец

25-летняя теннисистка из Индии Радхика Ядав была застрелена своим отцом на фоне конфликта из-за доходов.

Спортсменка получила три огнестрельных ранения. Она была доставлена в больницу в критическом состоянии, но врачам не удалось спасти Радхику, об этом сообщает TheTatva.

Индийские источники утверждают, что мотивом убийства стали бытовые разногласия. Отец был недоволен активностью Радхики в социальных сетях, постоянными съёмками коротких видео.

Однако следователи заявили, что основным поводом стал давний конфликт. Отец злился из-за того, что Радхика сама руководит своей теннисной академией, а родственники и соседи насмехались над ним из-за зависимости от доходов дочери.

Источник: Чемпионат